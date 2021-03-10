В Харькове жители города запечатлели в небе редкое явление
Кадрами опубликовали в телеграм-канале "Kharkiv Journal".
"И снова редкое явление в Харькове - солнечное гало", - говорится в подписи к фото.
Гало — это оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности.
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