В Харькове жители города запечатлели в небе редкое явление

Кадрами опубликовали в телеграм-канале "Kharkiv Journal".

"И снова редкое явление в Харькове - солнечное гало", - говорится в подписи к фото.

Гало — это оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности.

Ранее мы писали, что вцентре Харькова перекроют улицу.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры - это связано со строительством сетей водоснабжения.

Движение транспорта в начале улицы Пушкинской будет закрыто с 10 марта по 20 апреля. Объехать можно будет по прилегающим улицам: площади Конституции, переулку Мечникова, улице Сумской и площади Театральной.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".