В Харьковской области закрыли детский сад

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

В поселке Слобожанское, что в Чугуевском районе, на время проверки закрыли детский сад №3.

Работу сада планируют возобновить после завершения эпидрасследования.

В ХОГА сообщили, что сейчас один из отравившихся малышей находится под наблюдением медиков в 19-й больнице Харькова, еще четверо – на амбулаторном лечении.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в детском саду вспышка инфекции

В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.

Об этом говорится в отчете Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.

В течение нескольких дней заболело шестеро детей - четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы.

У одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, у трех - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом.

Состояние детей медицинские работники оценивают как средней степени тяжести.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".