В Харьковской области закрыли детский сад
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
В поселке Слобожанское, что в Чугуевском районе, на время проверки закрыли детский сад №3.
Работу сада планируют возобновить после завершения эпидрасследования.
В ХОГА сообщили, что сейчас один из отравившихся малышей находится под наблюдением медиков в 19-й больнице Харькова, еще четверо – на амбулаторном лечении.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине в детском саду вспышка инфекции
В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.
Об этом говорится в отчете Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.
В течение нескольких дней заболело шестеро детей - четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы.
У одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, у трех - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом.
Состояние детей медицинские работники оценивают как средней степени тяжести.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".