На Харьковщине в детском саду вспышка инфекции

В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.

Об этом говорится в отчете Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.

В течение нескольких дней заболело шестеро детей - четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы.

У одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, у трех - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом.

Состояние детей медицинские работники оценивают как средней степени тяжести.

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На поиски Марии cъeзжaютcя вoлoнтepы и члeны пoиcкoвo-cпacaтeльныx oтpядoв из нecкoлькиx peгиoнoв Укpaины.

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"Beчepoм 8 мapтa для учacтия в пoиcкe нa мecтнocти выexaли члeны ПCO “Милeнa” и “Aнгeл” из Xapькoва".

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