На Харьковщине в детском саду вспышка инфекции
В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.
Об этом говорится в отчете Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.
В течение нескольких дней заболело шестеро детей - четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы.
У одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, у трех - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом.
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