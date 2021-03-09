В Харьковской области похолодает
Как сообщают синоптики, в среду, 10 марта, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем 0 - 5 градусов мороза.
11 марта, в четверг, также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем 1 - 6 градусов мороза.
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.