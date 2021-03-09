В Харьковской области похолодает

Как сообщают синоптики, в среду, 10 марта, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем ​​0 - 5 градусов мороза.

11 марта, в четверг, также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем ​​1 - 6 градусов мороза.

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.