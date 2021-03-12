"Величезне прохання-поверніть 231 маршрут або створіть схожий, щоб він повністю проходив по Салтівському шосе і доїжджав до Центрального ринку або до центру міста", - йдеться у зверненні.

Відомо, що влітку 2020 року автобус ще ходив, але з 1 лютого 2021 року цього маршруту вже немає.

Раніше ми писали, що в Харкові знайшли чоловіка, який більше 3-х років був у розшуку.

У червні 2014 року в селі Хотомля між зловмисником та ще одним чоловіком сталася сварка. У якийсь момент злочинець витягнув пневматичний пістолет і два рази вистрілив у бік опонента: одна куля влучила в праве стегно, а друга – в грудну клітку, передає "Місто X".

За це його засудили до 5 років позбавлення волі, але той втік. З листопада 2017 року він значився в розшуку.

«Побачивши правоохоронців чоловік спробував втекти через територію промзони, але у нього нічого не вийшло», - зазначили в облуправлінні Нацполіції.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".