В Харькове нашли мужчину, который больше 3-х лет был в розыске
В июне 2014 года в селе Хотомля между злоумышленником и еще одним мужчиной произошла ссора. В какой-то момент преступник вытащил пневматический пистолет и два раза выстрелил в сторону оппонента: одна пуля попала в правое бедро, а вторая – в грудную клетку, передает "Город X".
За это его приговорили к 5 годам лишения свободы, но тот сбежал. С ноября 2017 года он числился в розыске.
«При виде правоохранителей человек попытался сбежать через территорию промзоны, но у него ничего не получилось», - отметили в облуправлении Нацполиции.
Мама Королевой публично обратилась к Тарзану после скандала с его изменами: "Твое предназначение..."
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
Могилевская "вырубила" с ноги зрителя, который снимал ее на концерте, видео "беспредела": "Просто нет слов!"
Измученный Чапкис едва ходит и с трудом говорит, "Танців з зірками" больше не будет: "Молитесь.."
Трагедия в семье Джеджулы, праздничный день навсегда стал траурным: "Я говорил с ней, кричал, тряс..."
Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".