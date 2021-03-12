"Огромная просьба - верните 231 маршрут или создайте похожий, чтобы он полностью проходил по Салтовскому шоссе и доезжал до Центрального рынка или до центра города", - говорится в обращении.

Известно, что летом 2020 года автобус еще ходил, но с 1 февраля 2021 года этого маршрута уже нет.

Ранее мы писали, что в Харькове нашли мужчину, который больше 3-х лет был в розыске.

В июне 2014 года в селе Хотомля между злоумышленником и еще одним мужчиной произошла ссора. В какой-то момент преступник вытащил пневматический пистолет и два раза выстрелил в сторону оппонента: одна пуля попала в правое бедро, а вторая – в грудную клетку, передает "Город X".

За это его приговорили к 5 годам лишения свободы, но тот сбежал. С ноября 2017 года он числился в розыске.

«При виде правоохранителей человек попытался сбежать через территорию промзоны, но у него ничего не получилось», - отметили в облуправлении Нацполиции.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".