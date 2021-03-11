Харків'яни створили перший в Україні бактерицидний папір
Про це розповіли в прес-службі Зміївської паперової фабрики.
Папір виробляється з целюлозної маси, в яку додають біоцидну рідину. Антисептичну дію забезпечують солі гідрохлориду, що містяться в речовині ПАПДЕЗ. Саме воно запобігає розвитку патогенної флори.
Бактерицидну папір зможуть використовувати:
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для знезараження ран і лікування;
для забезпечення належного зберігання харчових продуктів, що запобіжить розвитку цвілі, грибків і бактерій;
для виготовлення підручників, зошитів, одноразових екологічних ручок і олівців.
Раніше ми писали, що в Харківської області різко збільшилася госпіталізація пацієнтів з коронавірусом.
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер, екс-радниця голови Харківської обладміністрації Наталія Попова.
"Добова госпіталізація пацієнтів з COVID-19 зросла з 50 пацієнтів (наприкінці січня), до ~ 150 зараз", - повідомила Попова.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".