Харків'яни створили перший в Україні бактерицидний папір

Про це розповіли в прес-службі Зміївської паперової фабрики.

Папір виробляється з целюлозної маси, в яку додають біоцидну рідину. Антисептичну дію забезпечують солі гідрохлориду, що містяться в речовині ПАПДЕЗ. Саме воно запобігає розвитку патогенної флори.

Бактерицидну папір зможуть використовувати:

для знезараження ран і лікування;

для забезпечення належного зберігання харчових продуктів, що запобіжить розвитку цвілі, грибків і бактерій;

для виготовлення підручників, зошитів, одноразових екологічних ручок і олівців.

Раніше ми писали, що в Харківської області різко збільшилася госпіталізація пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер, екс-радниця голови Харківської обладміністрації Наталія Попова.

"Добова госпіталізація пацієнтів з COVID-19 зросла з 50 пацієнтів (наприкінці січня), до ~ 150 зараз", - повідомила Попова.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".