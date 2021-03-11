В Харкові промишляють квартирні злодії

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Злодіїв помітили сусіди і відразу ж повідомили про це в поліцію - затримали їх на виході з чужої квартири.

У чоловіків вилучено мобільні телефони, цифровий фотоапарат, mp3-плеєр, документи на ім'я одного із заявників, пакет з монетами часів СРСР у кількості 182 штук, орден, медаль, розкладний ніж, розвідний ключ, ноутбук, відмички та інші речові докази.

Кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на "стежку пекла"для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".