В Харкові промишляють квартирні злодії
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Злодіїв помітили сусіди і відразу ж повідомили про це в поліцію - затримали їх на виході з чужої квартири.
У чоловіків вилучено мобільні телефони, цифровий фотоапарат, mp3-плеєр, документи на ім'я одного із заявників, пакет з монетами часів СРСР у кількості 182 штук, орден, медаль, розкладний ніж, розвідний ключ, ноутбук, відмички та інші речові докази.
Кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на "стежку пекла"для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".