В Харківській області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

Про це йдеться в даних моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID -19 лабораторно підтвердили у 558 осіб.

Всього по Україні вірус виявили у 1 425 522 українців (9084 випадків за добу), з них 27685 — померли, 1 210 246 — змогли побороти захворювання.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 лікарі зафіксували у Києві (853), а також Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".