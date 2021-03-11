В Харківській області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом
Про це йдеться в даних моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID -19 лабораторно підтвердили у 558 осіб.
Всього по Україні вірус виявили у 1 425 522 українців (9084 випадків за добу), з них 27685 — померли, 1 210 246 — змогли побороти захворювання.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 лікарі зафіксували у Києві (853), а також Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Змучений Чапкіс ледь ходить і насилу говорить, "Танців з зірками" більше не буде: "Моліться.."
Автобус з дітьми впав у прірву, десятки постраждалих: кадри з місця страшної аварії
Еллерт змусив Мішину верещати від захвату, зробивши їй розкішний сюрприз в аеропорту: "Дурилка ти моя"
Обірвалося життя видатного українського співака, врятувати не вдалося: "назавжди залишиться в пам'яті"
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".