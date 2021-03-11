В Харьковской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Об этом говорится в данных мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 558 человек.
Всего по Украине вирус выявили у 1 425 522 украинцев (9084 случаев за сутки), из них 27685 — умерли, 1 210 246 — смогли побороть заболевание.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 врачи зафиксировали в Киеве (853), а также Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".