В Харьковской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Об этом говорится в данных мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 558 человек.

Всего по Украине вирус выявили у 1 425 522 украинцев (9084 случаев за сутки), из них 27685 — умерли, 1 210 246 — смогли побороть заболевание.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 врачи зафиксировали в Киеве (853), а также Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".