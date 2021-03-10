Ушел из жизни выдающийся ученый Харьковского национального университета внутренних дел Александр Васильевич Соболев

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На 54 году жизни Александр Соболев скончался после тяжелой болезни.

Харьковчане выражают искреннее соболезнование родным, близким, коллегам и друзьям покойного.

Ранее мы писали, что в Харьковской области выросла заболеваемость коронавирусом.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 270 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,31%), общее количество достигло 87 139.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели — 328 пациентов.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".