Ушел из жизни выдающийся ученый Харьковского национального университета внутренних дел Александр Васильевич Соболев
Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
На 54 году жизни Александр Соболев скончался после тяжелой болезни.
Харьковчане выражают искреннее соболезнование родным, близким, коллегам и друзьям покойного.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области выросла заболеваемость коронавирусом.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 270 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,31%), общее количество достигло 87 139.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели — 328 пациентов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".