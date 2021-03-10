В центре Харькова перекроют улицу
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры - это связано со строительством сетей водоснабжения.
Движение транспорта в начале улицы Пушкинской будет закрыто с 10 марта по 20 апреля. Объехать можно будет по прилегающим улицам: площади Конституции, переулку Мечникова, улице Сумской и площади Театральной.
Ранее мы писали, что в Харьковской области выросла заболеваемость коронавирусом.
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Об этом сообщили на сайте СНБО.
Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 270 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,31%), общее количество достигло 87 139.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели — 328 пациентов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".