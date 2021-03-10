В Харьковской области за неделю заболели более 9 тысяч человек
В Харьковском областном лабцентре сообщили, что всего с начала эпидемического сезона ОРВИ переболело 119 314 жителей области, из них дети до 17 лет – 41 816 человек.
На Харьковщине заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю выросла на 11,4%.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Боровском районе. На сегодня от гриппа привились 10 344 человека, из них 47,0% из групп риска.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области выросла заболеваемость коронавирусом.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 270 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,31%), общее количество достигло 87 139.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели — 328 пациентов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".