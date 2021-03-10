Харьковчане с утра толкали троллейбус

Таким образом помогли водителю троллейбуса на Гвардейцев Широнинцев.

Запись с видеорегистратора проезжавшей мимо машины появилась на одном из местных телеграм-каналов.

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".