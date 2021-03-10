За час пандемії в Харківській області оштрафували 1466 порушників карантину

Про це повідомили в прес-службі регіонального управління Держпродспоживслужби.

З початку березня фахівці відомства на території області перевірили 523 підприємства. У 164 з них інспектори виявили порушення карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Всім керівникам направили приписи, а стосовно 17 посадових осіб співробітники контролюючої служби склали протоколи про порушення санітарних норм і правил.

Інформацію про 11 факти порушень передали в органи місцевої влади, ще про два випадки повідомили в поліцію.

Раніше ми писали, що в Харківської області різко збільшилася госпіталізація пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер, екс-радниця голови Харківської обладміністрації Наталія Попова.

"Добова госпіталізація пацієнтів з COVID-19 зросла з 50 пацієнтів (наприкінці січня), до ~ 150 зараз", - повідомила Попова.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".