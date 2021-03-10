В Харкові жителі міста показали рідкісне явище
Кадрами опублікували в телеграм-каналі "Kharkiv Journal".
"І знову рідкісне явище в Харкові-сонячне гало", - йдеться в підписі до фото.
Гало-це оптичне явище, під час якого навколо Сонця або місяця виникає світиться кільце. Найчастіше воно спостерігається в морозну погоду в умовах підвищеної вологості.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Віктор Павлік показав, в яких умовах живе його 81-річна мама, яка "мало їсть": "Іноді я заїжджаю..."
Маршрутка з людьми вилетіла з траси на Харківщині, кадри трагедії: "дев'ять осіб..."
Горбунов з Осадчою відірвалися на закритому концерті російської групи, тільки для обраних: "Спасибі за твій..."
Ранньої весни в Україні не буде, синоптик попередив, чого чекати від погоди: "Це навіть не заморозки, це..."
Раніше ми писали, що в центрі Харкова перекриють вулицю.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури-це пов'язано з будівництвом мереж водопостачання.
Рух транспорту на початку вулиці Пушкінської буде закрито з 10 березня по 20 квітня. Об'їхати можна буде по прилеглих вулицях: площі Конституції, провулку Мечникова, вулиці Сумській і площі Театральній.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".