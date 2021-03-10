В Харкові жителі міста показали рідкісне явище

Кадрами опублікували в телеграм-каналі "Kharkiv Journal".

"І знову рідкісне явище в Харкові-сонячне гало", - йдеться в підписі до фото.

Гало-це оптичне явище, під час якого навколо Сонця або місяця виникає світиться кільце. Найчастіше воно спостерігається в морозну погоду в умовах підвищеної вологості.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова перекриють вулицю.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури-це пов'язано з будівництвом мереж водопостачання.

Рух транспорту на початку вулиці Пушкінської буде закрито з 10 березня по 20 квітня. Об'їхати можна буде по прилеглих вулицях: площі Конституції, провулку Мечникова, вулиці Сумській і площі Театральній.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".