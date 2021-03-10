Рятувальники гасили вантажівку, що загорілася

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

До місця НП направили 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах з міста Дергачі та міста Харкова.

"Коли рятувальники приїхали на місце, то виявили, що вогнем охоплена кабіна вантажівки «Renault Magnum» і частина причепа. Під час пожежі отримав опіки рук та голови водій автомобіля. Бригадою медиків був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - повідомили у відомстві.

Як розповів водій, пожежа почалася через портативний газовий пальник, на якому він хотів приготувати їжу.

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

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