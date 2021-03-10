Спасатели тушили загоревшийся грузовик

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту ЧП направили 4 отделения службы спасения на автоцистернах из города Дергачи и города Харькова.

"Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что огнем охвачена кабина грузовика «Renault Magnum» и часть прицепа. Во время пожара получил ожоги рук и головы водитель автомобиля. Бригадой медиков был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал водитель, пожар начался из-за портативной газовой горелки, на которой он хотел приготовить пищу.

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".