На Харківщині у дитячому садку спалах інфекції

У селі Слобожанське Харківської області стався спалах кишкової інфекції. Зафіксовано шість випадків отруєння в ясельному дитячому садку №3.

Про це йдеться у звіті Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.

Протягом кількох днів захворіло шестеро дітей-четверо вихованців закладу перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє - госпіталізовані.

У однієї дитини-ГРВІ, харчова токсикоінфекція під питанням, у трьох - гострий гастроентероколіт, у двох - харчова токсикоінфекція, ротавірусна інфекція під питанням.

Стан дітей медичні працівники оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Раніше ми писали, що харківські волонтери шукають зниклу 7-річну дівчинку.

На пошуки Марії з'їжджаються волонтери та члени пошуково-рятувальних загонів з кількох регіонів України.

Дівчинка, яка живе в селищі щасливе Херсонської області, ввечері 7 березня вийшла з дому і не повернулася.

"Увечері 8 березня для участі в пошуку на місцевості виїхали члени ПСО "Мілена" і "Ангел" з Харкова".

Пошук з ранку 9 березня ведеться спільно з поліцією і рятувальниками.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

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