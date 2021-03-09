На Харківщині у дитячому садку спалах інфекції
У селі Слобожанське Харківської області стався спалах кишкової інфекції. Зафіксовано шість випадків отруєння в ясельному дитячому садку №3.
Про це йдеться у звіті Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.
Протягом кількох днів захворіло шестеро дітей-четверо вихованців закладу перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє - госпіталізовані.
У однієї дитини-ГРВІ, харчова токсикоінфекція під питанням, у трьох - гострий гастроентероколіт, у двох - харчова токсикоінфекція, ротавірусна інфекція під питанням.
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Стан дітей медичні працівники оцінюють як середнього ступеня тяжкості.
Раніше ми писали, що харківські волонтери шукають зниклу 7-річну дівчинку.
На пошуки Марії з'їжджаються волонтери та члени пошуково-рятувальних загонів з кількох регіонів України.
Дівчинка, яка живе в селищі щасливе Херсонської області, ввечері 7 березня вийшла з дому і не повернулася.
"Увечері 8 березня для участі в пошуку на місцевості виїхали члени ПСО "Мілена" і "Ангел" з Харкова".
Пошук з ранку 9 березня ведеться спільно з поліцією і рятувальниками.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".