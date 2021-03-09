В Харківській області похолодає
Як повідомляють синоптики , в середу, 10 березня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі від 8 до 13 градусів морозу, вдень 0 - 5 градусів морозу.
11 березня, у четвер, також хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі від 8 до 13 градусів морозу, вдень 1 - 6 градусів морозу.
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Син легендарного Григорія Чапкіса показав свої київські "хороми", які кинув заради США: "Це безумство..."
Сердючка повертається на ТБ в новому амплуа, сюрприз від Данилка вдався: "Ось воно, перевтілення!"
Серйозна Ірина Білик несподівано звернулася до українок, заговоривши про життя без чоловіків: "Змогли б?"
У Києві розправилися з жінкою-інспектором поліції, більше 40-ка ножових: "При собі у загиблої було..."
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.