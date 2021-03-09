У центрі Харкіова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах

8 березня троє хлопців привітали харків'янок з жіночим днем вбравшись тільки в білі труси, капелюхи і сонцезахисні окуляри. Вони дарували жінкам тюльпани на площі Свободи.

Жінки і дівчата в основному позитивно реагували на напівоголених хлопців - вони з посмішкою приймали квіти.

"А ось і ті, кого вчора в армію не взяли. Операторів більше, ніж квітів. Видно ж, що від душі вітають дівчат, зовсім не заради хайпа", - пишуть адміністратори в телеграм-каналі "Труха".

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.