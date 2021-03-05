В Харкові пішохід перебігав дорогу і потрапив під колеса

Відео опублікували очевидці в соцмережах.

Удар був такої сили, що з пішохода злетіло взуття. На кадрах з місця подій видно, що чоловік лежить посеред дороги.

"Чоловік вижив. Залишилося тільки з'ясувати, як він опинився на проїжджій частині, якщо пішохідного переходу там немає", - говорилося в повідомленні.

Пізніше в поліції повідомили, що автомобіль збив п'яного чоловіка, який переходив проїжджу частину в невстановленому місці.

62-річний водій транспортного засобу покинув місце ДТП, але згодом повернувся.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.

З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.

Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.