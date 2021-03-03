Под Харьковом угрожали взрывом
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина заминировал помещение супермаркета и планирует "подорвать весь поселок Песочин".
Правоохранители срочно выехали на место происшествия и эвакуировали около 40 человек.
26-летнего парня, который сообщил о заминировании, оперативно установили и задержали, а после передали следственно-оперативной группе.
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Оперативники не обнаружили взрывчатку. Открыто уголовное производство по ст. 1 ст. 259.
Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.
С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.