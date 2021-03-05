В Харькове пешеход перебегал дорогу и попал под колеса
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
Удар был такой силы, что с пешехода слетела обувь. На кадрах с места событий видно, что мужчина лежит посреди дороги.
"Мужчина выжил. Осталось только выяснить, как он оказался на проезжей части, если пешеходного перехода там нет", - говорилось в сообщении.
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Позже в полиции сообщили, что автомобиль сбил пьяного мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
62-летний водитель транспортного средства покинул место ДТП, но впоследствии вернулся.
Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.
С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.