В Харькове пешеход перебегал дорогу и попал под колеса

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Удар был такой силы, что с пешехода слетела обувь. На кадрах с места событий видно, что мужчина лежит посреди дороги.

"Мужчина выжил. Осталось только выяснить, как он оказался на проезжей части, если пешеходного перехода там нет", - говорилось в сообщении.

Позже в полиции сообщили, что автомобиль сбил пьяного мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

62-летний водитель транспортного средства покинул место ДТП, но впоследствии вернулся.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.

С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.