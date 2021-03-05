Харків'яни просять розчистити річку Лопань
Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.
"Прошу розглянути можливість очищення річки Лопань від мулу, а в деяких місцях - і занадто розрослася рослинності в межах міської межі. У місцях масового проходу людей вздовж річки, а також в районах мостів штучно облагородити водне дзеркало або берег квітучими рослинами (лілії, латаття)", - зазначено в петиції.
Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.
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Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
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