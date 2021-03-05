Харьковчане просят расчистить реку Лопань
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"Прошу рассмотреть возможность очистки реки Лопань от ила, а в некоторых местах - и слишком разросшейся растительности в пределах городской черты. В местах массового прохода людей вдоль реки, а также в районах мостов искусственно облагородить водное зеркало либо берег цветущими растениями (лилии, кувшинки)", - указано в петиции.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.
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Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.
Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.
За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.
В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".
Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.