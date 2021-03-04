Харків'яни звернулися з проханням до влади
Жителі регіону просять, щоб на перонах метрополітену були аптечки і дефібрилятори. Така петиція зареєстрована на сайті міськради.
"Прошу розглянути можливість установки на платформах метрополітену аптечок і дефібриляторів, що допоможе в екстрених випадках надати медичну допомогу нужденному в ній людині навіть до приїзду лікарів швидкої допомоги.
А також оснастити безпосередньо черговий персонал аптечками і проводити ознайомлення пасажирів метро різними методами про місцезнаходження медикаментозних препаратів", - сказано в тексті.
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Раніше ми писали, що в Харківській області розповіли, скільки заробили жителі регіону в січні цього року.
Середня заробітна плата одного штатного працівника становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати.
Якщо порівнювати з січнем минулого року, розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.
Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.