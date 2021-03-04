В Харькове заметили женщин с оружием

Как рассказали в областном управлении Нацполиции, в Харькове устроили соревнования на меткость среди женщин в погонах.

Мероприятие посвящено празднику 8 Марта, состоялось на базе тренингового центра ГУНП.

38 полицейских воооружили пистолетами Макарова, девушки стреляли по мишеням.

Лучшего стрелка определили по количеству набранных очков.

Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.

Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.

Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.

Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.