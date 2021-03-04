В Харькове из-за аварии образовалась большая пробка

По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Тюринской.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.

"Что произошло непонятно, сейчас там с двух сторон тянучка",- написано в сообщении.

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Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.

Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.

Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.

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Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.