В Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года
Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты, передает "Слобідський край".
Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.
Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.
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ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.
"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.
Официальная на данный момент информация уточняется.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.