В Харькове возле станции метро "Героев Труда" бездомные обустроили "жилье"

Об этом сообщили вв телеграм-канале "Х.Х".

Бездомные не только спят в переходе, но и сильно мусорят. Работники метрополиетна не реагируют на замечания, мол не их территория.

"На станции метро Героев труда (выход 1) мусор не убирают уже несколько дней, по вечерам бомжи устраивают ночлежку. Запах ужасный. Работники метрополитена не реагируют, говорят, эта территория к ним не относится", - говорится в сообщении.

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ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.

"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.

Официальная на данный момент информация уточняется.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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