"Прошу рассмотреть возможность установки на платформах метрополитена аптечек и дефибрилляторов, что поможет в экстренных случаях оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку даже до приезда врачей скорой помощи.

А также оснастить непосредственно дежурный персонал аптечками и проводить ознакомление пассажиров метро различными методами о местонахождении медикаментозных препаратов", - сказано в тексте.

Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.

Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.

Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.

Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.