На Харківщині чоловік влаштував переполох у магазині

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, 26-річного хлопця підозрюють у «мінуванні» (ч.1 ст. 259 КК України) супермаркету.

«2 березня о 20:53 в поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що в супермаркеті в смт Пісочин закладена бомба. Правоохоронці обстежили близько 500 кв. метрів магазину і прилеглої до нього території, евакуювали 10 осіб, але ніяких вибухонебезпечних предметів не виявили»,- заявили в прес-службі облуправління Нацполіції.

Хлопця затримали, якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує провести за ґратами до 6 років.

Раніше ми писали, що в Харківській області розповіли, скільки заробили жителі регіону в січні цього року.

Середня заробітна плата одного штатного працівника становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати.

Якщо порівнювати з січнем минулого року, розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.

Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

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