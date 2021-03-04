На Харківщині чоловік влаштував переполох у магазині
Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, 26-річного хлопця підозрюють у «мінуванні» (ч.1 ст. 259 КК України) супермаркету.
«2 березня о 20:53 в поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що в супермаркеті в смт Пісочин закладена бомба. Правоохоронці обстежили близько 500 кв. метрів магазину і прилеглої до нього території, евакуювали 10 осіб, але ніяких вибухонебезпечних предметів не виявили»,- заявили в прес-службі облуправління Нацполіції.
Хлопця затримали, якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує провести за ґратами до 6 років.
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Раніше ми писали, що в Харківській області розповіли, скільки заробили жителі регіону в січні цього року.
Середня заробітна плата одного штатного працівника становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати.
Якщо порівнювати з січнем минулого року, розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.
Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
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