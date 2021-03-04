На Харьковщине мужчина устроил переполох в магазине

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 26-летнего парня подозревают в «минировании» (ч.1 ст.259 УК Украины) супермаркета.

«2 марта в 20:53 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в супермаркете в пгт Песочин заложена бомба. Правоохранители обследовали около 500 кв. метров магазина и прилегающей к нему территории, эвакуировали 10 человек, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили», -заявили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Парня задержали, если его вину докажут в суде, ему грозит провести за решеткой до 6 лет.

Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.

Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.

Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.

Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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