На Харківщині змінять порядок виплат медикам
Питання грошової допомоги медикам обговорили на засіданні постійної комісії Харківської облради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, передає "Суспільне".
"Минулого року ми зіткнулися з такою ситуацією: медичні працівники, які мали позитивний ПЛР-тест, отримували лікарняний лист, два тижні перебували на самоізоляції, і ще отримували 10 тисяч гривень, як і ті, хто перебував у важкому стані, в реанімації", — йдеться в заяві.
Тепер пропонується надавати одноразову допомогу тільки тим, хто перехворів у важкій формі. Ступінь тяжкості визначатимуть за медичними виписками.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Єдиний син Ротару потрапив у біду на дорозі, кадри з місця події: "Прямо під час поїздки..."
Зупинилося серце маленького українця, який отримав опіки після гри з сірниками: "більше 90% тіла..."
Самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль у місці для поцілунків: "До божевілля…"
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Раніше ми писали, що в Харківській області розповіли, скільки заробили жителі регіону в січні цього року.
Середня заробітна плата одного штатного працівника становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати.
Якщо порівнювати з січнем минулого року, розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.
Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.