На Харьковщине изменят порядок выплат медикам
Вопрос денежной помощи медикам обсудили на заседании постоянной комиссии Харьковского облсовета по вопросам здравоохранения, материнства и детства, передает "Суспільне".
"В прошлом году мы столкнулись с такой ситуацией: медицинские работники, которые имели положительный ПЦР-тест, получали больничный лист, две недели находились на самоизоляции, и еще получали 10 тысяч гривен, как и те, кто находился в тяжелом состоянии, в реанимации", — говорится в заявлении.
Теперь предлагается оказывать одноразовую помощь только тем, кто переболел в тяжелой форме. Степень тяжести будут определять по медицинским выпискам.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.
Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.
Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.
Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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