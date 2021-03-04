В Харківській області розповіли, скільки заробили жителі регіону в січні цього року
Середня заробітна плата одного штатного працівника становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати, передає "Слобідський край".
Якщо порівнювати з січнем минулого року, розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.
Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.
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НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.
"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.
У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.
Офіційна на даний момент інформація уточнюється.
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