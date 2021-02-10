В Харківській області чотирирічний малюк втік з дому через вікно
Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління НПУ Харківської області.
Дитину побачила місцева жінка, яка і повідомила про нього співробітникам Куп'янського районного відділу поліції.
Правоохоронці оперативно змогли встановити місце проживання малюка і доставили його додому.
Мама дитини розповіла, що, поки вона годувала молодшу дитину, синочок підставив стілець, вліз на підвіконня і вибрався на вулицю через вікно.
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Відносно матері складено протокол про адміністративне правопорушення – невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дітей (ст.184 КУпАП).
Нагадаємо, що в Харкові поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного хлопчика
Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.
Співробітники Шевченківського відділення поліції розшукують зниклого безвісти 15-річного підлітка.
8 лютого ввечері хлопець пішов з квартири і досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 165 сантиметрів, статура Середня, волосся світло-каштанове коротке. У день зникнення хлопець був одягнений у темно-синю куртку, сині джинси, високі кросівки синього кольору, темно-сіру шапку, чорний шарф.
Якщо у вас будь-яка інформація, звертайтеся за телефоном: (057) 337-78-80 або 102.
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