В Харківській області чотирирічний малюк втік з дому через вікно

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління НПУ Харківської області.

Дитину побачила місцева жінка, яка і повідомила про нього співробітникам Куп'янського районного відділу поліції.

Правоохоронці оперативно змогли встановити місце проживання малюка і доставили його додому.

Мама дитини розповіла, що, поки вона годувала молодшу дитину, синочок підставив стілець, вліз на підвіконня і вибрався на вулицю через вікно.

Відносно матері складено протокол про адміністративне правопорушення – невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дітей (ст.184 КУпАП).

Нагадаємо, що в Харкові поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного хлопчика

Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

Співробітники Шевченківського відділення поліції розшукують зниклого безвісти 15-річного підлітка.

8 лютого ввечері хлопець пішов з квартири і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 165 сантиметрів, статура Середня, волосся світло-каштанове коротке. У день зникнення хлопець був одягнений у темно-синю куртку, сині джинси, високі кросівки синього кольору, темно-сіру шапку, чорний шарф.

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