Під Харковом загорівся приватний будинок

У Чугуївському районі Харківської області загорівся будинок, повідомили ГУ ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 9 лютого, о 22:52, на місце виклику негайно виїхали рятувальники.

Вогонь охопив приватний будинок на площі близько 45 кв. м. і господарську споруду на площі 100 кв. м.

Загоряння локалізували о 00: 48 і продовжили ліквідувати.



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Екологи звинувачують дачників.

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