Під Харковом загорівся приватний будинок
У Чугуївському районі Харківської області загорівся будинок, повідомили ГУ ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 9 лютого, о 22:52, на місце виклику негайно виїхали рятувальники.
Вогонь охопив приватний будинок на площі близько 45 кв. м. і господарську споруду на площі 100 кв. м.
Загоряння локалізували о 00: 48 і продовжили ліквідувати.
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Раніше ми писали, що Харківська область завалена сміттям.
Екологи звинувачують дачників.
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