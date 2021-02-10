Под Харьковом загорелся частный дом

В Чугуевском районе Харьковской области загореллся дом, сообщили ГУ ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступилоеще вчера, 9 февраля, в 22:52, на место вызова немедленно выехали спасатели.

Огонь охватил частный дом на площади около 45 кв.м. и хозяйственную постройку на площади 100 кв.м.

Возгорание локализовали в 00:48 и продолжили ликвидировать.



Ранее мы писали, что Харьковская область завалена мусором.

Экологи обвиняют дачников.

Из 451 несанкционированной свалки в Харьковской области ликвидировали уже 428, но, по словам экологов, во многих местах мусор вскоре появится вновь, рассказал начальник отдела госэкоинспекции в Харьковской области Денис Фарафонов.

По результатам 2020 года Харьковская область заняла первое место в стране по количеству незаконных свалок.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".