На Харківщині помер колишній Солоницівський селищний голова Василь Шабатько
Про його смерть повідомила Солоницівська селищна рада.
З 2006 року Василь Іванович Шабатько працював у виконавчих органах Солонцівської селищної ради, з 2010 по 2019 – Солоницівським селищним головою. До обрання головою Шабатько працював учителем і в органах внутрішніх справ.
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Раніше ми писали, що умерла Харківський вчений
Про це повідомили в прес-службі ХПІ.
Професор кафедри загальної та неорганічної хімії, доктор технічних наук НТУ "ХПІ", фахівець у галузі хімічних технологій та сучасного матеріалознавства Марина адже померла на 60-му році життя.
Марина адже - автор понад 800 робіт, у тому числі 350 статей, 12 підручників, серед яких три англомовних, навчальних посібників, 13 монографій, виданих в Україні та за її межами, 90 авторських свідоцтв і патентів.
Як Науковий керівник підготувала п'ять кандидатів наук та одного доктора наук.
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