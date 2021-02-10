На Харківщині помер колишній Солоницівський селищний голова Василь Шабатько

Про його смерть повідомила Солоницівська селищна рада.

З 2006 року Василь Іванович Шабатько працював у виконавчих органах Солонцівської селищної ради, з 2010 по 2019 – Солоницівським селищним головою. До обрання головою Шабатько працював учителем і в органах внутрішніх справ.

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Про це повідомили в прес-службі ХПІ.

Професор кафедри загальної та неорганічної хімії, доктор технічних наук НТУ "ХПІ", фахівець у галузі хімічних технологій та сучасного матеріалознавства Марина адже померла на 60-му році життя.

Марина адже - автор понад 800 робіт, у тому числі 350 статей, 12 підручників, серед яких три англомовних, навчальних посібників, 13 монографій, виданих в Україні та за її межами, 90 авторських свідоцтв і патентів.

Як Науковий керівник підготувала п'ять кандидатів наук та одного доктора наук.

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