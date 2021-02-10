Харків'ян попереджають про погіршення погоди

Сьогодні вдень очікуються опади: сніг, дощ, крижаний дощ. Температура повітря буде від мінус одного градуса до плюс чотирьох.

Завтра, 11 лютого, значно потеплішає – вдень буде до +7, можливий дощ. У ніч на п'ятницю можливий мокрий сніг, вдень теж буде тепло.

У суботу різко похолодає, в ніч на суботу очікується до мінус 13, вдень – мінус 6-11 градусів.

Раніше ми писали, що Харківська область завалена сміттям.

Екологи звинувачують дачників.

З 451 несанкціонованого звалища в Харківській області ліквідували вже 428, але, за словами екологів, у багатьох місцях сміття незабаром з'явиться знову, розповів начальник відділу Держекоінспекції в Харківській області Денис Фарафонов.

До слова, за результатами 2020 року Харківська область посіла перше місце в країні за кількістю незаконних звалищ.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківське".