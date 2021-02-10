В Харькове зафиксировали новые жертвы от коронавируса
По данным СНБО на утро 10 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек.
За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончались 1455 человек. За последние сутки умерло 15 пациентов.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".