Сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика
Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе, передает Newsroom.
В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.
До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. К сожалению, мальчика не нашли. Сегодня утром поиск продолжится.
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Напомним, что в Харькове полиция разыскивает пропавшего без вести 15-летнего мальчика
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
Сотрудники Шевченковского отделения полиции разыскивают пропавшего без вести 15-летнего подростка.
8 февраля вечером парень ушел из квартиры и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-каштановые короткие. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.
Если у вас какая-либо информация, обращайтесь по телефону: (057) 337-78-80 или 102.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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