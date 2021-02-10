Сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика

Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе, передает Newsroom.

В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.

До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. К сожалению, мальчика не нашли. Сегодня утром поиск продолжится.

Напомним, что в Харькове полиция разыскивает пропавшего без вести 15-летнего мальчика

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции разыскивают пропавшего без вести 15-летнего подростка.

8 февраля вечером парень ушел из квартиры и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-каштановые короткие. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.

Если у вас какая-либо информация, обращайтесь по телефону: (057) 337-78-80 или 102.

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