Харьковчан предупреждают об ухудшении погоды
Сегодня днем ожидаются осадки: снег, дождь, ледяной дождь. Температура воздуха будет от минус одного градуса до плюс четырех.
Завтра, 11 февраля, значительно потеплеет – днем будет до +7, возможен дождь. В ночь на пятницу возможен мокрый снег, днем тоже будет тепло.
В субботу резко похолодает, в ночь на субботу ожидается до минус 13, днем – минус 6-11 градусов.
Ранее мы писали, что Харьковская область завалена мусором.
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Экологи обвиняют дачников.
Из 451 несанкционированной свалки в Харьковской области ликвидировали уже 428, но, по словам экологов, во многих местах мусор вскоре появится вновь, рассказал начальник отдела госэкоинспекции в Харьковской области Денис Фарафонов.
К слову, по результатам 2020 года Харьковская область заняла первое место в стране по количеству незаконных свалок.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".