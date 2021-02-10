В Харкові зафіксували нові жертви від коронавірусу
За даними РНБО на ранок 10 лютого, в Харківській області за добу коронавірусом захворіли 188 осіб.
За час епідемії від коронавірусу на Харківщині померли 1455 осіб. За останню добу померло 15 пацієнтів.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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