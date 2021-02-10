Сотні харківських волонтерів всю ніч шукали зниклого хлопчика

Пошуки Антона Логвинова почалися в Лісопарку з боку вулиці Дерев'янка, а після просунулися вглиб, ближче до Бєлгородського шосе, передає Newsroom.

В операції в пошуках взяли близько 200 осіб, деякі люди приїжджали на місце, щоб допомогти хто чим може.

До 5 ранку тривали пошуки зниклого 15-річного Антона Логвинова. На жаль, хлопчика не знайшли. Сьогодні вранці пошук продовжиться.

Нагадаємо, що в Харкові поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного хлопчика

Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

Співробітники Шевченківського відділення поліції розшукують зниклого безвісти 15-річного підлітка.

8 лютого ввечері хлопець пішов з квартири і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 165 сантиметрів, статура Середня, волосся світло-каштанове коротке. У день зникнення хлопець був одягнений у темно-синю куртку, сині джинси, високі кросівки синього кольору, темно-сіру шапку, чорний шарф.

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