Сотні харківських волонтерів всю ніч шукали зниклого хлопчика
Пошуки Антона Логвинова почалися в Лісопарку з боку вулиці Дерев'янка, а після просунулися вглиб, ближче до Бєлгородського шосе, передає Newsroom.
В операції в пошуках взяли близько 200 осіб, деякі люди приїжджали на місце, щоб допомогти хто чим може.
До 5 ранку тривали пошуки зниклого 15-річного Антона Логвинова. На жаль, хлопчика не знайшли. Сьогодні вранці пошук продовжиться.
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Нагадаємо, що в Харкові поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного хлопчика
Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.
Співробітники Шевченківського відділення поліції розшукують зниклого безвісти 15-річного підлітка.
8 лютого ввечері хлопець пішов з квартири і досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 165 сантиметрів, статура Середня, волосся світло-каштанове коротке. У день зникнення хлопець був одягнений у темно-синю куртку, сині джинси, високі кросівки синього кольору, темно-сіру шапку, чорний шарф.
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