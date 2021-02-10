Померла харківська вчена

Про це повідомили в прес-службі ХПІ.

Професор кафедри загальної та неорганічної хімії, доктор технічних наук НТУ "ХПІ", фахівець у галузі хімічних технологій та сучасного матеріалознавства Марина адже померла на 60-му році життя.

Марина адже - автор понад 800 робіт, у тому числі 350 статей, 12 підручників, серед яких три англомовних, навчальних посібників, 13 монографій, виданих в Україні та за її межами, 90 авторських свідоцтв і патентів.

Як Науковий керівник підготувала п'ять кандидатів наук і одного доктора наук, передає ""Status quo".

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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