Померла харківська вчена
Про це повідомили в прес-службі ХПІ.
Професор кафедри загальної та неорганічної хімії, доктор технічних наук НТУ "ХПІ", фахівець у галузі хімічних технологій та сучасного матеріалознавства Марина адже померла на 60-му році життя.
Марина адже - автор понад 800 робіт, у тому числі 350 статей, 12 підручників, серед яких три англомовних, навчальних посібників, 13 монографій, виданих в Україні та за її межами, 90 авторських свідоцтв і патентів.
Як Науковий керівник підготувала п'ять кандидатів наук і одного доктора наук, передає ""Status quo".
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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