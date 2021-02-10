Умерла харьковский ученый
Об этом сообщили в пресс-службе ХПИ.
Профессор кафедры общей и неорганической химии, доктор технических наук НТУ "ХПИ", специалист в области химических технологий и современного материаловедения Марина Ведь скончалась на 60-м году жизни.
Марина Ведь - автор более 800 работ, в том числе 350 статей, 12 учебников, среди которых три англоязычных, учебных пособий, 13 монографий, изданных в Украине и за ее пределами, 90 авторских свидетельств и патентов.
Как научный руководитель подготовила пять кандидатов наук и одного доктора наук, передает " "Status quo".
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".